Siltronic Aktie News: Siltronic steigt am Freitagnachmittag

So bewegt sich Siltronic

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 88,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 88,90 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,20 EUR an. Mit einem Wert von 88,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.277 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 34,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,17 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 26.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

