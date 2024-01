Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Siltronic

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 88,60 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 88,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 88,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.780 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 5,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 58,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 34,09 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,17 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,27 EUR je Aktie.

