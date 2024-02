Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 91,35 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 91,35 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 91,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.556 Siltronic-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,77 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,67 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 5,84 EUR je Aktie aus.

