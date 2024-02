Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Montagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 91,90 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 91,90 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,25 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 91,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34.581 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 2,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 36,45 Prozent Luft nach unten.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,67 EUR angegeben.

Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 349,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 417,00 EUR umgesetzt worden.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 11.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,84 EUR je Siltronic-Aktie.

