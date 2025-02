Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 43,42 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 43,42 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 43,46 EUR. Bei 42,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 21.055 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,95 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 114,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.02.2025 (36,44 EUR). Mit Abgaben von 16,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,485 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,60 EUR an.

Siltronic veröffentlichte am 24.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 357,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,38 EUR fest.

