Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 43,92 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 43,92 EUR zu. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,28 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 62.143 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 92,95 EUR markierte der Titel am 16.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 111,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.02.2025 (36,44 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 17,03 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,485 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,60 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 24.10.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 1,10 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 357,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 10.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

