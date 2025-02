Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 42,92 EUR.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 42,92 EUR zu. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,92 EUR zu. Bei 42,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 631 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 92,95 EUR. Gewinne von 116,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 17,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,485 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 63,20 EUR angegeben.

Am 24.10.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 349,10 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

