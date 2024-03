Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 81,65 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 81,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 81,60 EUR. Mit einem Wert von 82,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.868 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2023). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 28,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 84,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 417,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 349,10 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 02.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,98 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

