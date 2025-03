Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag freundlich

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 43,38 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 43,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.343 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 105,28 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 16,00 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 62,60 EUR.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siltronic hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 1,10 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 360,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 01.05.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,942 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags

XETRA-Handel MDAX am Nachmittag schwächer