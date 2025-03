Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 43,62 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 43,62 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,98 EUR an. Bei 43,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 63.640 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 21.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 89,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 104,15 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 16,46 Prozent wieder erreichen.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,175 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,60 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 06.03.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,10 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 360,60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2026 dürfte Siltronic die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -1,942 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

