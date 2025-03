Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 43,56 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 43,56 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 43,66 EUR. Bei 43,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 4.264 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.03.2024 auf bis zu 89,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Bei einem Wert von 36,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,35 Prozent.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,175 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,60 EUR je Siltronic-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 06.03.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,10 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 360,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -1,942 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags

XETRA-Handel MDAX am Nachmittag schwächer