Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Nachmittag ausgebremst

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 67,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,75 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.482 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,60 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 29,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Abschläge von 31,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,00 EUR an.

Am 10.05.2022 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 417,00 EUR – ein Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 371,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Am 03.05.2024 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

