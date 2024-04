Siltronic im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic zündet am Freitagmittag Kursrakete

12.04.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 85,40 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 85,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 86,60 EUR. Bei 85,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 41.492 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. 10,07 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 31,62 Prozent Luft nach unten. Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 92,48 EUR an. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet. Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,027 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Handel in Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge

