Aktie im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag gefragt

12.04.24 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Plus bei 84,70 EUR.

Um 15:49 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 84,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 86,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 85,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.027 Siltronic-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 31,05 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 92,48 EUR an. Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen. Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,027 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Handel in Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com