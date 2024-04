Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag im Bullenmodus

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 85,20 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,1 Prozent auf 85,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 86,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.797 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. 10,33 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 31,46 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 26.10.2023 vor.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siltronic.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 0,027 EUR im Jahr 2024 aus.



