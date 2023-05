Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Siltronic 58,70 EUR

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 60,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 60,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.824 Siltronic-Aktien.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 93,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 55,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 14,34 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 70,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 417,00 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 26.07.2024 dürfte Siltronic die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2021 auf 8,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

