Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 69,20 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 69,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 69,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.552 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 87,25 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 20,69 Prozent niedriger. Bei 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 71,33 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Siltronic-Aktie mit Verlusten: Citigroup nimmt Siltronic mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 75 Euro

Elmos-Aktie steigt deutlich: Elmos will Waferproduktion verkaufen - Warburg sieht "exzellente Kaufgelegenheit"