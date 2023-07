Siltronic Aktie News: Hausse bei Siltronic am Mittwochnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 70,90 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,4 Prozent auf 70,90 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 71,45 EUR zu. Bei 67,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.312 Siltronic-Aktien.

Bei 87,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 23,06 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,15 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,33 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

