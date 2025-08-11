Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 35,60 EUR ab.

Um 11:46 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 35,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 35,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.717 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 76,50 EUR erreichte der Titel am 21.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 114,89 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 29.07.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Am 28.10.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,698 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

