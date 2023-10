Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Mittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 85,75 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 85,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 85,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.073 Siltronic-Aktien.

Am 11.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 88,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,65 EUR ab. Mit Abgaben von 39,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX im Plus