Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 85,40 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 85,40 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 85,85 EUR. Bei 85,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 27.292 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 88,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,45 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 39,52 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 73,67 EUR an.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

