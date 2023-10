Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Siltronic

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 84,25 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 84,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 84,25 EUR. Mit einem Wert von 85,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.194 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,65 EUR am 14.10.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,67 EUR.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 417,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX im Plus