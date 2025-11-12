Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag südwärts

Kurs der Siltronic

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 44,06 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 44,06 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 42,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42.577 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 28,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,70 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 38,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,00 EUR.

Am 28.10.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 300,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 12.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,541 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

