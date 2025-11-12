DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +2,2%Nas23.339 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1596 +0,1%Öl62,73 -3,7%Gold4.199 +1,7%
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Fokus auf Aktienkurs

Siltronic Aktie News: Siltronic kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

12.11.25 16:08 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siltronic-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 44,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
44,06 EUR -0,64 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 44,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 44,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,94 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75.330 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 39,90 Prozent zulegen. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 39,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 28.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 357,30 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr bedeutet

Siltronic: Wo ist der nächste Halt?

Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
11:51Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
