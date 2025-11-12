Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag billiger

DAX24.389 +1,3%Est505.788 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,62 -0,8%Gold4.123 -0,1%
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Siltronic im Fokus

12.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 43,84 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 43,84 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 43,66 EUR. Bei 44,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.271 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 61,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 40,85 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 31,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 38,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 28.10.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,29 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siltronic am 12.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

