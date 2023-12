Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Siltronic im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 85,20 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 85,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 85,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.543 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 92,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 9,04 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 31,46 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,67 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.03.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

