Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag mit Verlusten

Die Siltronic-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 80,20 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 78,75 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 80,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.364 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,98 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 51,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,75 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 417,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 371,60 EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 05.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

