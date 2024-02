Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag tiefrot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 7,7 Prozent auf 85,15 EUR.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 7,7 Prozent auf 85,15 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 82,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 198.909 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 9,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,42 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,77 EUR je Siltronic-Aktie. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 5,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

