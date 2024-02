Siltronic Aktie News: Siltronic mit herben Abschlägen am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,0 Prozent bei 84,85 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 8,0 Prozent auf 84,85 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 82,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 84,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.357 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 9,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 45,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,77 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 349,10 EUR – eine Minderung von 16,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siltronic.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,84 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

