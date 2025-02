Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 44,72 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 44,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 45,26 EUR. Bei 44,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 34.579 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 92,95 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 107,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,485 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,60 EUR je Siltronic-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 24.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 357,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 349,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.03.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Hot Stocks heute: Ken Follet bringt neues Buch bei Bastei Lübbe - Siltronic, die Bewertung liegt unter den Singapur-Investitionen

Mag-7-Aktien im Fokus: Das sagt Oppenheimer von Goldman Sachs zum DeepSeek-Crash

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus