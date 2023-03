Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,5 Prozent auf 67,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 66,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.443 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.03.2022 auf bis zu 99,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 29,91 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 80,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 10.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 417,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 371,60 EUR in den Büchern standen.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 03.05.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie gibt nach: Siltronic hält Dividende nach deutlichem Gewinnsprung stabil

Siltronic-Aktie unter Druck: Neuer CEO übernimmt Anfang Mai

Wie Experten die Siltronic-Aktie im Februar einstuften

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic