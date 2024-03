Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit positiven Vorzeichen

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 84,45 EUR zu.

Das Papier von Siltronic legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 84,45 EUR. Bei 85,00 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,65 EUR. Zuletzt wechselten 13.848 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Bei 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,80 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 349,10 EUR – eine Minderung von 16,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 02.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,067 EUR in den Büchern stehen haben wird.

