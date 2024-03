Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 84,30 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 84,30 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 85,00 EUR. Bei 84,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 2.688 Aktien.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,72 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,75 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 3,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,80 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 26.10.2023. In Sachen EPS wurden 1,10 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 349,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 417,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,067 EUR je Siltronic-Aktie.

