Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag stärker

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 45,44 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 45,44 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,68 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,66 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.402 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.03.2024 bei 89,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 95,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,81 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,60 EUR.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic ebenfalls 1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 360,60 Mio. EUR – ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siltronic-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 01.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,942 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

