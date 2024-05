Siltronic Aktie News: Siltronic verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 74,15 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 74,15 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,85 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.288 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 21,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,453 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,20 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 02.05.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,86 EUR gegenüber 2,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,06 Prozent auf 343,50 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siltronic.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,022 EUR fest.

