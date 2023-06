Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel Siltronic 77,55 EUR

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 76,65 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 77,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.049 Siltronic-Aktien.

Am 08.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 87,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 12,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,67 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 27.07.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

