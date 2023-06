Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Siltronic 77,55 EUR

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 77,30 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,45 EUR. Mit einem Wert von 76,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.665 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Mit einem Zuwachs von 12,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,67 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 10.05.2022. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siltronic am 27.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 26.07.2024 dürfte Siltronic die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

