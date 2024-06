Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag verlustreich

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 76,25 EUR.

Die Aktie verlor um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 76,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 75,90 EUR. Bei 77,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.382 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 12.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,647 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,20 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,06 Prozent auf 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 404,40 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,263 EUR je Aktie belaufen.

