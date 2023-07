Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 72,00 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 72,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 72,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,00 EUR. Bisher wurden heute 2.385 Siltronic-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 21,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 71,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 10.05.2022 vor. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 417,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

