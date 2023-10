Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 84,05 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr um 1,1 Prozent auf 84,05 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 83,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.451 Siltronic-Aktien.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 88,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,65 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,55 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

