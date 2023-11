Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 82,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 82,80 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 82,60 EUR ein. Bei 84,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 16.671 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 41,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX gibt am Freitagnachmittag nach

BASF, Covestro, Evonik & Co.: Einigung über Industriestrompreis beflügelt Chemie und Metallwerte

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich in Grün