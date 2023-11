Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 84,25 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 84,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 84,40 EUR. Bei 84,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.599 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2023 auf bis zu 88,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,87 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 73,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Das EPS belief sich auf 3,47 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

