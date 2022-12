Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Mittag Boden gut

Um 12:22 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 78,40 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 78,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,15 EUR. Zuletzt wechselten 11.544 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.12.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 45,10 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 51,79 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 82,75 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 417,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 371,60 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 05.03.2024.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2021 auf 8,00 EUR je Aktie.

