Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 85,65 EUR zu.

Um 11:45 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 85,65 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 86,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 85,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.545 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.11.2023 markierte das Papier bei 92,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 46,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

