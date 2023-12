Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag gefragt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 85,35 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,15 EUR an. Bei 85,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 16.141 Siltronic-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,90 EUR) erklomm das Papier am 29.11.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 8,85 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 31,58 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 79,67 EUR.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,10 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 417,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsende leichter

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter

Freundlicher Handel: TecDAX im Aufwind