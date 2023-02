Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag gesucht

Um 12:22 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 78,30 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,45 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 77,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.883 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,35 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 30,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 51,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 51,60 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,75 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent auf 417,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 371,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Siltronic am 09.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 05.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

