Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Dienstagvormittag ab

Die Siltronic-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 77,70 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,00 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.403 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 30,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,65 EUR am 13.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 50,44 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 81,75 EUR.

Am 10.05.2022 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 417,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 371,60 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Siltronic am 09.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 05.03.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Aktie aus.

