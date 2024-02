Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 88,75 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 88,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 89,05 EUR. Mit einem Wert von 87,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 26.644 Aktien.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2023 auf bis zu 58,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 51,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,63 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,84 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

