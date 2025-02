Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Freitagmittag ins Plus

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 45,64 EUR.

Um 11:43 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 45,64 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 45,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.873 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 92,95 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 103,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,16 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,400 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,60 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 24.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 357,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

