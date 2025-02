Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 44,76 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 44,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,00 EUR. Bisher wurden heute 2.094 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 107,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 18,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,400 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 24.10.2024. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 357,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX

TecDAX aktuell: TecDAX mit positivem Vorzeichen

XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen